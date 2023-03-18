На Театральной площади в Калуге прошла патриотическая акция

В субботу, 18 марта, на Театральной площади в Калуге отметили девятую по счету годовщину со Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом рассказала пресс-служба городской управы.

- Во время патриотической акции волонтёры Победы встали в форме полуострова Крым, - сказали в пресс-службе. - Севастополь был отмечен в виде сердца.

Для участия в акции собрались, как представители молодого поколения, так и люди преклонного возраста.

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