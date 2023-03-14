Жители Калуги жалуются на воронки во дворах
Во вторник, 14 марта, наш читатель Александр через бот обратной связи в телеграме прислал фото двора в микрорайоне Малинники.
Местные жители жалуются на наледь и образовавшиеся воронки, которые мешают и автомобилистам, и пешеходам.
- Валентины Никитиной, 32, - рассказал калужанин. - Ни пройти ни проехать.
Ранее мы сообщали, что в Калуге началось потепление и тротуары покрылись льдом и лужами.
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