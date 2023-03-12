15 проектов из Калужской области получили грант Президентского фонда

В субботу, 11 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о победе региональных проектов в первом грантовом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив.

Среди проектов: фестиваль духовых оркестров, посвященный 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, проект «Сельский кинопоказ», когда с помощью современных автоклубов жители районов смотрят качественное отечественное кино.

Фестиваль «Театральный причал» Калужского театра кукол и другие.

- 15 проектов стали победителями, - уточнил Владислав Шапша. - На их реализацию будет выделено более 35 млн. рублей. По количеству заявок Калужская область заняла четвертое место среди регионов ЦФО.

По словам губернатора, сейчас правительство помогает участникам с оформлением заявок, реализацией творческих задумок.

Тем, у кого есть интересные творческие идеи, предлагается до 20 марта подать заявку на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.