Стало известно, зачем в Калуге заварили лестницу
В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Вовка жаловался на лестницу, которую не чистили от снега, а потом заварили на улице Московской.
Она расположена у дома №295.
- Правда, и заварить нормально не смогли, заварили с одной стороны, - сообщил калужанин.
Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства городской управы.
- Это техническая лестница для обслуживания мостового сооружения и не предназначена для движения пешеходов. Для жителей на противоположной стороне есть тротуар и пешеходный переход.
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