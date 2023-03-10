Стало известно, зачем в Калуге заварили лестницу

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Вовка жаловался на лестницу, которую не чистили от снега, а потом заварили на улице Московской.

Она расположена у дома №295.

- Правда, и заварить нормально не смогли, заварили с одной стороны, - сообщил калужанин.

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства городской управы.

- Это техническая лестница для обслуживания мостового сооружения и не предназначена для движения пешеходов. Для жителей на противоположной стороне есть тротуар и пешеходный переход.

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