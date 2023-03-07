В Калуге резко увеличилось количество бездомных собак

В Калуге за последние недели произошли два громких инцидента с бездомными собаками. В микрорайоне Турынино стая напала на женщину с ребенком, а в деревне Сокорево собаки убили беременную косулю.

В понедельник, 6 марта, на планерке в городской управе обсудили эту проблему.

Власти Калуги заявили о резком росте количества бродячих собак.

За первые два месяца 2023 года поступило 130 заявок на отлов животных. Это в полтора раза больше, чем было в 2022-м.

Как рассказал 6 марта начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, собак мог выпустить один из приютов.

- Наша версия - какой-то из частных приютов произвел массовый выпуск собак у нас на территории города, - отметил он.

Шпиренко пообещал и дальше отлавливать таких животных.

Впрочем, по закону они потом вновь окажутся на улице после вакцинирования и чипирования.

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