В Калуге резко увеличилось количество бездомных собак
В Калуге за последние недели произошли два громких инцидента с бездомными собаками. В микрорайоне Турынино стая напала на женщину с ребенком, а в деревне Сокорево собаки убили беременную косулю.
В понедельник, 6 марта, на планерке в городской управе обсудили эту проблему.
Власти Калуги заявили о резком росте количества бродячих собак.
За первые два месяца 2023 года поступило 130 заявок на отлов животных. Это в полтора раза больше, чем было в 2022-м.
Как рассказал 6 марта начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, собак мог выпустить один из приютов.
- Наша версия - какой-то из частных приютов произвел массовый выпуск собак у нас на территории города, - отметил он.
Шпиренко пообещал и дальше отлавливать таких животных.
Впрочем, по закону они потом вновь окажутся на улице после вакцинирования и чипирования.
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