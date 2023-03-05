В Калужской области два населенных пункта третьи сутки сидят без воды

В воскресенье, 5 марта, прокуратура Думиничского района начала проверку по факту длительного отсутствия водоснабжения в селе Высокиничи и поселке Мирный.

В указанных населенных пунктах уже более двух суток нет воды, причина - выход из строя глубинного насоса. Сроки нормативов устранения аварии нарушены.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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