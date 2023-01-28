Губернатор Калужской области жестко высказался о закупке дорогой машины театром

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вечером 28 января прокомментировал скандальную ситуацию с попыткой драмтеатра закупить внедорожник стоимостью 5,4 миллиона рублей.

Он рассказал, что увидел жалобу на театр у себя в комментариях и сразу же позвонил министру культуры.

Аукцион аннулировали.

Шапша заявил, что в понедельник на планерке правительства еще раз напомнит о запрете на ненужные траты:

- Чтобы подобные идеи раз и навсегда перестали приходить в голову.

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