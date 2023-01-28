В Калуге отменили скандальную закупку внедорожника за 5,4 миллиона рублей для драмтеатра

Как мы уже рассказывали, Калужский областной драматический театр решил для каких-то целей закупить за бюджетные деньги внедорожник стоимостью 5,4 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок. Итоги должны были подвести в феврале.

Однако вечером 27 января стало известно, что машину все-таки не будут покупать.

- Проведение закупки отменено, - говорится на сайте Госзакупок.

Ранее в министерстве культуры и туризма Калужской области нам рассказывали, что театр не согласовывал с ними приобретение внедорожника. Чиновники подчеркнули, что категорически не поддерживают проведение данной закупки.

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