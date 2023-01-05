5 января в Калугу приехала семья Имама Чечни и Дагестана – шейха Шамиля

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 января.

1860 (старый стиль) – в Калугу приезжает семья Имама Чечни и Дагестана – шейха Шамиля, прибывшего еще в ноябре 1859. Калужский период (1859 – 1868) в жизни Шамиля стал своего рода временем подведения итогов предыдущей деятельности. Именно в Калуге Шамиль близко познакомился с российской действительностью. Через призму этих новых знаний, которые он пытливо собирал, изучая жизнь губернского города, Шамиль по новому взглянул на проблему взаимоотношений Кавказа с Россией, отдав предпочтение миру и согласию.

1917 – в деревне Юрьевка (ныне в составе Калуги) родился Петр Семенович Анисимов (1917-1995), будущий Герой Советского Союза (23 октября 1943). Рядовой стрелкового полка Анисимов в сентябре 1943 был участником героического десанта на переправе через Днепр. Умер 22 октября 1995 года, похоронен в Калуге на Пятницком кладбище.

1942 - В КАЛУГЕ СУДЯТ МАРОДЕРОВ. Перед народным судом один за другим предстают расхитители народного добра, не подчинившиеся приказу начальника гарнизона от 30 декабря 1941 и постановлению исполкома горсовета от 5 января 1942 о возвращении награбленного имущества в период временной оккупации Калуги. Группа работников головного буфета станции Калуга - Московский, Жолтиков, Ситин, всего 8 человек, под руководством повара Шмарева расхитившие продукты и посуду буфета, открыли частную столовую под названием "Свой труд". Помощник машиниста Салтыков и его жена грабили швейную фабрику и квартиры эвакуированных граждан. Салтыковы зарыли в землю 700 метров мануфактуры и швейные изделия. Начальник снабжения железнодорожного техникума Краснов унес из частных квартир ткани, мебель, 193 катушки ниток. Гражданин Хрущев присвоил себе 4 коровы. Кондрашов вдвоем с тестем украли 120 кг муки из детского сада завода... Все они и многие другие приговорены к различным срокам лишения свободы по закону об охране социалистической собственности. (Источник: «Летопись провинции» Константина Афанасьева).

1991 – вышел первый номер Калужской областной газеты "Весть". Коллектив редакции газеты удостоен медали «Честь и польза» за содействие и освещение темы благотворительности в 2004, журналисты Виктор Вдовенков и Марина Улыбышева награждены медалью «Ордена за заслуги перед Отечеством» в 2000 и 2002. Главный редактор издания – Юрий Расторгуев. (Источник: Золотин А. Начало 1991 // Весть. - 2011. - 5 января; Летопись продолжающихся и периодических изданий: 1 января - 31 декабря 1991. - М.: Книжная палата, 1993. - С. 143. - № 108.)

1997 – избраны городской Голова Калуги Белобровский Валерий Григорьевич и 22 депутата городской Думы (Источник: записная книжка Валерия Продувнова).

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