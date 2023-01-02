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Врачи БСМП Калуги 1 и 2 января не отдыхают: идет большой поток пациентов с отравлениями и травмами

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 02.01.2023 18:30 0 436
Врачи БСМП Калуги 1 и 2 января не отдыхают: идет большой поток пациентов с отравлениями и травмами

В понедельник, 2 января, БСМП Калуги сообщает неутешительную статистику первых двух дней новогодних праздников.

- За двое суток за медицинской помощью в БСМП обратились свыше 300 человек. Основная нагрузка пришлась на Центр травматологии и ортопедии. 189 пациентов принято в травмпункте, 24 из них госпитализировано, проведено 11 операций в стационаре. Основная причина обращений - «уличные» травмы.

Руководство больницы подчеркивает, что и сегодня большой поток пациентов поступает в травмцентр. Уже усилены бригады врачей-травматологов.

Сложности создает то, что большое количество пациентов находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Несколько человек уже находятся в хирургическом корпусе с отравлениями – алкогольными и медикаментозными.

Другие жалуются на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Только за 1 января по этому поводу за помощью обратилось 25 пациентов, 8 из них госпитализированы.

- Уважаемые калужане! - призывают медики. - Соблюдайте умеренность в еде и потреблении алкогольных напитков! Будьте внимательны при выходе на улицу - одевайтесь по погоде, носите обувь с нескользящей подошвой. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 02.01.2023 18:30 0 436
Тэги: общество бсмп
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