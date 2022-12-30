Губернатор Владислав Шапша встретился с женами и матерями участников СВО из Калужской области

В четверг, 29 декабря, губернатор Владислав Шапша встретился с женами, матерями, сестрами участников специальной военной операции. Обсуждали все от бытовых вещей до патриотического воспитания молодежи. Женщины передавали от своих родственников благодарность за поддержку.

Губернатор отдельно отметил, что кто-то из калужанок на встрече сказал: «Как нам туда попасть, поближе к нашим мужчинам?»

— Уверен, милые дамы, вашим мужчинам намного спокойнее знать, что вы здесь, дома, с детьми, – ответил Владислав Шапша. – Ждете близких. Мы все ждем наших защитников. Своей поддержкой, своим добрым словом и делом, мы все приближаем нашу Победу!

Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с командирами подразделений, где служат калужане.

— Наши парни - достойный пример для многих, – сказал Владислав Шапша. – Все правильно понимают. Стойко выполняют воинский долг. Регулярно получаем информацию о том, как у них обстоят дела. Какая нужна помощь. Отправляем гуманитарные конвои.





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