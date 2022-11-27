Калужские медики предлагают воздержаться от выхода на улицу

Вторые сутки Центр травматологии и ортопедии калужской БСМП работает в особом режиме. Открыты дополнительные кабинеты приема.

В субботу, 26 ноября, за медицинской помощью в травмпункт обратился 141 человек, в том числе 80 с уличными травмами.

В результате за сутки 19 пациентов госпитализировано, 12 из них прооперированы.

Уже зарегистрировано свыше 90 обращений с травмами различной степени тяжести. Переломы диагностированы у 21 пациента.

Как сообщают в БСМП, параллельно большая работа ведется в стационаре, работают 2 операционные. Заведующие отделениями Дмитрий Юркин и Ильхомжан Юлдашев уже провели 4 хирургических вмешательства. В ближайшее время по срочным показаниям будут прооперированы еще как минимум 7 пациентов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.