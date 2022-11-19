Бывший снабженец одного из заводов Калуги оштрафован на три миллиона рублей за взяточничество

В Калуге суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника отдела снабжения одного из заводов. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Следственное управление Следственного комитета России по Калужской области.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый признан виновным в совершении семи фактов получения взяток.



В период с 2017 по 2020 год осужденный брал деньги с поставщиков черного и цветного металла за заключение договоров. Кроме этого, за отдельную плату бывший сотрудник предприятия прикрывал нарушителей сроков поставки. Ненадежные контрагенты благодарили снабженца за избежание штрафных санкций и расторжения контрактов посредством безналичных платежей. Всего фигурант за свои услуги получил 465 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере трех миллионов рублей.

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