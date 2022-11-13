Калужские фонтаны зажглись сотнями светодиодов

Как сообщает управление городского хозяйства, все 15 фонтанов в Калуге перешли в зимний режим. За последний месяц проведены работы по их консервации.

На площади Старый Торг фонтаны зажглись сотнями светодиодов, а на площади Театральной, в скверах Ленина и «600 лет основания Калуги» на фонтанах появились светящиеся купола.

Также в городе началось праздничное оформление улиц. Световые фигуры уже устанавливают в преддверии Нового года.

В управлении горхозяйства отметили, что все украшения были закуплены в предыдущие годы.

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