ACROS 585 – комбайн, который выбирают аграрии Калужской области

В числе его достоинств называют комфорт, удобство, экономию и инженерные находки.

Высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место — вот качества, за которые калужские аграрии ценят комбайны ACROS.

Эффективность

Почти все регионы России находятся в зоне рискованного земледелия. И Калужская область не исключение. Но с техникой Ростсельмаш это перестало быть проблемой.

Согласно данным опроса, проведенного среди калужских фермеров, занимающихся зерновыми, большой популярностью у них пользуется зерноуборочный комбайн ACROS585, адаптированный к различным условиям эксплуатации.

Указанную модель отличает барабан диаметром 800 мм. Тяжелый, обладающий высокой инерцией, он стабильно работает с засоренными, влажными, скрученными хлебами. Увеличенный диаметр барабана позволяет создать почти идеальную геометрию обмолота. Как итог — более длительное пребывание хлебной массы в молотилке, минимальный риск повреждения зерна и 95‑процентная сепарация.

Благодаря оснащению комбайнов ACROS единым гидроразъемом, затраты времени на присоединение адаптеров сокращены в три раза. При этом гидравлическая сеть машины надежно защищена от проникновения загрязнений извне.

Разработчики комбайна ACROS585 вплотную приблизились к решению проблемы зернопотерь: оставшиеся колоски поступают в автономное домолачивающее устройство. Это дает преимущество: мягкий, бережный обмолот с низкой степенью дробления зерна.

Экономия времени и удобство

Не секрет, что около 5 процентов смены механизатор вынужден проводить за выгрузкой зерна в транспортные средства. Инженеры Ростсельмаш нашли решение, которое позволило сократить это время.

Комбайн оснащен высокопроизводительным выгрузным устройством, а увеличенный до 900 литров бункер опустошается со скоростью 90 л/сек всего за две минуты! Таким образом, механизатор имеет возможность дольше работать непосредственно на уборке, без потерь времени.

Особое внимание было уделено удобству управления комбайном. Двухместная кабина ACROS585 имеет высокий уровень шумо- и пылеизоляции. Рабочее место очень эргономично.

Интегрированная в подлокотник панель управления, 16‑функциональная рукоятка ГСТ делает ACROS585 современным компьютеризированным комбайном.

Нельзя не упомянуть и о новых запатентованных технологиях, которые использовались при создании комбайна. К примеру, устройство раздельного последовательного включения выгрузного и горизонтального шнеков SMART LAUNCH обеспечивает высокоскоростную выгрузку с минимальным риском забивания.

А еще при выключении выгрузной шнек всегда освобождается от остатков зерна, что исключает его потери при складывании шнека.

Сильной стороной комбайна ACROS585 является его система обмолота. Помимо того что в однобарабанной молотилке отлично сочетается высокая пропускная способность и низкие энергозатраты, она сконструирована так, что риски повреждения зерна минимальны, а обращение с соломой — бережное.

Из первых уст

— Мы рассматривали технику разных производителей, но в итоге приобрели комбайн серии ACROS585 у официального дилера Ростсельмаш ООО «Технический центр «Агрит», — говорит глава КФХ «Испирян» Мария Испирян. – И практика показала, что не ошиблись с выбором. Электроника, гидравлика, двигатель оказались на высоте. Последний порадовал экономичностью и мощностью.

У комбайна есть возможность настройки МСУ и других систем, не выходя из кабины. Он оснащен пяти клавишным соломотрясом и двух решетной системой очистки. К тому же при покупке нам предоставили гибкие условия лизинга. Это очень удобно. Приобретением остались полностью довольны.

— В следующем году исполнится ровно 20 лет, как мы работаем на технике Ростсельмаш, — рассказывает заместитель директора ГП «Калужская МТС» Виталий Хаврошин. — За это время приобрели у компании 19 зерноуборочных комбайнов АCROS разных модификаций, в том числе и АCROS585. Эта техника полностью соответствует заявленным характеристикам. В том числе потому, что хорошее впечатление оставляет сервисное обслуживание, которое оказывает компания. Сотрудники дилерского центра «Агрит» работают четко и оперативно, в какой бы час и день недели мы к ним ни обратились. Это слаженный и профессиональный коллектив.

Останавливаться на достигнутом Ростсельмаш не собирается. Комбайны серии АCROS инженеры компании постоянно дорабатывают, повышая их эффективность и заметно упрощая работу аграриев.

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