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В Калуге депутаты одобрили корректировку бюджета

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2022 14:42 0 305
В Калуге депутаты одобрили корректировку бюджета

27 сентября состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы.

Депутаты одобрили предложения по корректировке бюджета Калуги.

Меняется ведомственная структура расходов, производится перераспределение средств.

Порядка 160 миллионов рублей выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

16 миллионов рублей выделяется на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

8,6 млн. рублей выделяется на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.

1 миллион рублей выделяется отделу по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу на исполнение переданных государственных полномочий.

Получили поддержку депутатов предложения по установке мемориальных досок. Планируется увековечить память заслуженного строителя РСФСР, начальника управления строительства «Калугастрой» Евстафия Винокурова и второго секретаря Калужского обкома КПСС, ветерана Великой Отечественной войны Николая Гусева.

Мемориальные доски будут установлены на фасадах дома № 61/5 по улице Ленина и дома № 2 по улице Баженова.

Также парламентарии одобрили сделку МУП «Управление калужского троллейбуса», связанную с закупкой автомобильных шин на сумму 10 миллионов рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2022 14:42 0 305
Тэги: городская дума
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