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25 сентября в Калуге родился художник Юрий Епишин

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.09.2022 07:50 0 280
25 сентября в Калуге родился художник Юрий Епишин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 сентября.

1771 – в Санкт-Петербурге родился Николай Николаевич Раевский (25(14).09.1771-1892). Генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 года Н.Н.Раевский внес большой вклад в исход Малоярославецкого сражения (24 октября 1812 года).

1937 - в Калуге родился Юрий Алексеевич Епишин (25.09.1937 - 16.01.2007). Живописец, член Союза художников (1968) Ю.А.Епишин был участником выставок произведений калужских художников во многих городах Центральной России, выставки "Творчество калужских художников" в Мейнингене (1975, ГДР) и других.

1937 – постановления ЦИК СССР «О разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую области» к Тульской области отошли Бабынинский, Детчинский, Дугнинский, Калужский, Перемышльский, Тарусский районы; к Орловской области – Жиздринский, Людиновский, Ульяновский Хвастовичский районы; в Смоленской области остались Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Козельский, Кировский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский районы; в Московской области – Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий и Угодско-Заводский районы.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.09.2022 07:50 0 280
Тэги: история калуги
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