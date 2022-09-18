Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

18 сентября в Калугу приехал император Николай I

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.09.2022 07:50 0 354
18 сентября в Калугу приехал император Николай I

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 сентября.

В 1834 году в Калуге побывал Николай I. 18 сентября император посетил Калужскую гимназию. Директором гимназии в то время был С.Я. Унковский, отставной капитан-лейтенант флота.

18(6.09) 1845 в Калугу приехал писатель Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), юрист по профессии и публицист по призванию. Он был назначен на должность товарища председателя Уголовной палаты (6.09.1845-05.1847).

1951 – «Затяжной ремонт

Больше года тому назад калужская ремстройконтора приступила к ремонту дома №26 по улице Баумана, где проживают 8 семей.

Время идет, а конца работы не видно. Алебастр, песок и другие материалы, привезенные для ремонта, размыло дождями.

В доме часто появляется прораб ремстройконторы товарищ Жоров. Походит, обмерит – и дальше дело не идет. Когда же будет закончен ремонт дома?» (Из публикаций газеты «Знамя»)

1960 - в Людинове открыт памятник Герою Советского Союза Алексею Шумавцову и людиновским комсомольцам-подпольщикам. Скульптор Н. Прозоровский, архитектор В. Федоров. На открытии присутствовали первый секретарь обкома КПСС Постовалов, маршал Советского Союза Москаленко, генерал-лейтенант Егоров.

1997 - постановлением Законодательного собрания Калужской области была утверждена городская черта Сосенского. Прежде он входил в состав Козельского района как поселок. 10 августа 1954 года решением исполкома Козельского районного Совета был утвержден «Бюджет вновь организованного Сосенского поселкового Совета». Статус города Сосенский был утвержден в 1991 году.

1998 – Калужский ЗАГС отметил новоселье в бывшем особняке купца Теренина (угол улицы Воскресенской и переулка Старичкова).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.09.2022 07:50 0 354
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Выездное питание для фестивалей: как выбрать специалистов?
Назначение противопожарных и промышленных ворот в зданиях администрации
Выгодно ли быть налоговым резидентом ОАЭ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru