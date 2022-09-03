В Калуге в память о жертвах Беслана прошла всероссийская акция «Капля жизни»

В субботу, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского прошла акция памяти жертв терроризма «Капля жизни».

Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Акция символизирует единство в борьбе с террористической угрозой и приурочена к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в школе № 1 города Беслан.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели КГУ, члены движения «Волонтеры Победы», представители региональных министерств и ведомств, национальных объединений и общественных организаций.

- Сотни людей потеряли самое дорогое: детей и близких, - обратился к студентам начальник управления молодежной политики министерства образования и науки области Михаил Артамонов. - Мы обязаны помнить и нести сквозь годы эту память. Те страшные события в очередной раз доказали, что терроризм - это болезнь, с которой надо системно и постоянно бороться. Важно не забывать те страшные дни. В память об этой трагедии в Беслане сохранен мемориал, который остался в том состоянии и находится порядка 18 лет, чтобы все знали и помнили насколько страшен и коварен терроризм. Помните и не забывайте об этом.

Во внутреннем сквере вуза юноши и девушки почтили память жертв терактов минутой молчания, символично напоили деревья водой из рук, сложенных лодочкой, а также установили на дорожках сквера зажженные лампадки.

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