В Калуге стартовал фестиваль экстремальных видов спорта

Днем в субботу, 27 августа, в рамках празднования 651-летия Калуги проходит традиционный фестиваль экстремальных видов спорта. Участники на самокатах и велосипедах соревнуются у памятника 600-летию города.

Турнир проходит в двух дисциплинах – кикскутер и BMX, рассказал нам тренер Роман Рудников. В каждой заявлено по 25-30 участников.

Возраст спортсменов - от 6 до 30, в среднем – 15-16 лет.

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