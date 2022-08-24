Восемь мигающих светофоров установили у школ Калуги

Во вторник, 23 августа, городское хозяйство Калуги рассказало об установке еще 8 светофоров у школ.

Перед учебным годом особое внимание уделяют вопросу повышения безопасности детей. Пешеходные переходы у школ приводят в соответствие с требованиями.

Еще 8 светофоров установили у следующих школ: №14, №15, №18, №28, №31, №29, №48, «Кванториум».

Светофоры Т7 привлекают внимание водителей своим миганием, сообщая о приближении к пешеходному переходу.

Первые такие светофоры начали устанавливать еще 2 года назад.

— До конца этого года планируем завершить данные работы на всех нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вблизи школ, – сказали в городском хозяйстве. – Автолюбителей призываем быть внимательными, заранее снижать скорость!

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