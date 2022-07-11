37 233 нарушения ПДД за неделю зафиксировали камеры в Калужской области
В понедельник, 11 июля, Центр безопасности дорожного движения опубликовал статистику нарушений ПДД в период с 01.07.2022 по 07.07.2022.
За неделю камеры зафиксировали 37 233 нарушения по следующим видам:
- 29 482 превышения скорости;
- 428 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 2 287 нарушений правил пользования ремнями безопасности;
- 4 149 нарушений правил проезда перекрестков;
- 717 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;
- 170 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!
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