37 233 нарушения ПДД за неделю зафиксировали камеры в Калужской области

В понедельник, 11 июля, Центр безопасности дорожного движения опубликовал статистику нарушений ПДД в период с 01.07.2022 по 07.07.2022.

За неделю камеры зафиксировали 37 233 нарушения по следующим видам:



- 29 482 превышения скорости;



- 428 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;



- 2 287 нарушений правил пользования ремнями безопасности;



- 4 149 нарушений правил проезда перекрестков;



- 717 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;



- 170 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков.



Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!

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