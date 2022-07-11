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37 233 нарушения ПДД за неделю зафиксировали камеры в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Центр безопасности дорожного движения
Опубликовано: 11.07.2022 10:25 0 489
37 233 нарушения ПДД за неделю зафиксировали камеры в Калужской области

В понедельник, 11 июля, Центр безопасности дорожного движения опубликовал статистику нарушений ПДД в период с 01.07.2022 по 07.07.2022.

За неделю камеры зафиксировали 37 233 нарушения по следующим видам:

- 29 482 превышения скорости;

- 428 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;

- 2 287 нарушений правил пользования ремнями безопасности;

- 4 149 нарушений правил проезда перекрестков;

- 717 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;

- 170 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!

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Дмитрий Ивьев , Фото: Центр безопасности дорожного движения
Опубликовано: 11.07.2022 10:25 0 489
Тэги: цбдд пдд
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