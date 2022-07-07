В Калуге зрители Кубка России по спортивной гимнастике жалуются на невыносимую жару

На арене в калужском Дворце спорта людям тяжело находиться долгое время по причине сильной жары и духоты, об этом сообщают наши читатели.

Учитывая, что зал на тот момент принял лишь около 200 человек, а не 2500, по количеству мест на трибуне. Иначе людям и вовсе нечем было дышать.

Директор спорткомплекса Станислав ЛОПУХОВ сообщил, что кондиционер в зале есть, но он сломан.

– Система кондиционирования в зале, где проходят соревнования установлена, но не работает, – рассказал Станислав Лопухов. – Здание новое, и это первый летний сезон после открытия. Весной попробовали включить кондиционер и узнали о поломке. Подрядчик ищет причину неполадок. Ремонт будет проводиться в рамках гарантийных обязательств. Но на сегодняшний день она еще не запущена. В бассейне работает, а здесь нет.

Комментарий дал и министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ, который, между прочим, открывал соревнования.

- Система вентиляции работает, - говорит Олег Эдуардович. - Она не доведена до совершенства, как должна работать, но она работает. Я был там. На всех соревнованиях сидел. Да, там температура немного выше, чем мы хотели бы, но нет превышения предельной температуры. Если бы я там не был, я бы так не говорил. При полном аншлаге превышения предельной температуры не будет.

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