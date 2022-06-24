Глава «Росатома» создаст в Египте рабочие места для жителей Обнинска

В пятницу, 24 июня, в рамках празднования Дня Науки Обнинск принимает больших гостей - с рабочим визитом в наукоград прибыли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ, губернатор Владислав ШАПША, а также депутаты Госдумы.

Первой локацией визита стал ИАТЭ НИЯУ МИФИ, где делегация посетила лабораторию Ресурсного центра по проведению практик российских и иностранных обучающихся.

Алексей Лихачёв встретился с амбассадорами российского ядерного образования - студентами из ЮАР, Иордании и Египта.

Глава Росатома сообщил молодым людям, что в июле будет залит первый бетон на египетской станции.

- Очень надеемся, что будет бетон не только на первом блоке - в этом году отлицензируем ещё один блок. Это будет такой мировой рекорд - когда на атомной станции стояло бы два бетона в течение полугодия. И мы готовим рабочие места для вас и ваших товарищей. К тому времени, когда вы окончить вуз нам понадобятся тысячи людей, - подчеркнул Лихачёв.

Видео со встречи Лихачева со студентами смотрите в нашем Телеграме.

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