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13 марта Эдуард Лерхе покинул пост калужского губернатора

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.03.2022 09:06 0 477
13 марта Эдуард Лерхе покинул пост калужского губернатора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 марта.

1839 – родился Александр Александрович Навроцкий (псевдоним Н.А. Вроцкий) (13(01).03.1839-10.06(28.05).1914), поэт, драматург, писатель. В 1894-1895 гг. приезжал в Козельск Калужской губернии, изучал историю боев жителей древнего города с татарами, природу, быт здешних мест, фольклор. Записал варианты легенд, связанные с обороной Козельска во времена татарского нашествия. Вскоре появилась поэма "Злой город" о битве козельчан с полчищами хана Батыя в 1238
году. (См.: Яранцев Р.И. Навроцкий А.А. // Краткая литературная энциклопедия.- М., 1968.- Т.5.- С.66-67.; Калужская энциклопедия.- Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2000.- С.390.)

1864 – пост калужского губернатора покидает Лерхе Эдуард Васильевич. Незадолго до этого он становится вдовцом и теперь получает освободившийся пост Новгородского губернатора, о котором хлопотал. В Новгородской губернии он имел много родственников, и, по его словам, « …в кругу их осиротевшие дети найдут родительское попечение».

Теперь пост калужского гражданского губернатора занимает Спасский Владимир Никифорович. При Спасском продолжалось благоустройство губернского центра. Мостились улицы, строились новые частные каменные дома. Количество каменных домов в городе к 1868 г. достигло 565, из них 516 были частными. Однако деревянные строения преобладали, весьма часто случались пожары. В 1864 г. на разных уровнях обсуждался вопрос об устройстве в Калуге ночных караулов против пожаров, он даже дискутировался в прессе, но решен не был.

1875 – в Мещовске была открыта публичная земская библиотека. (См.: Морозова Г.М. История библиотечного дела в Калужском крае.- Калуга, 1991.- С. 63.)

1943 – территория Юхновского района освобождена от фашистов

1945 - на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1945 года поселок Бетлица преобразован в районный центр Куйбышевского района. (См.: Бетлица: историко-краеведческий очерк.- Калуга: Гриф, 1998; Карпизенков Д. Полвека спустя // Весть.- 1995.- 26 июля.)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.03.2022 09:06 0 477
Тэги: история калуги
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