В 1916 году в Калуге прошло первое собрание в честь Международного женского дня

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 8 марта.

1860 – библиотека при Боровском уездном училище преобразована в публичную.

1916 – в Калуге прошло первое собрание в честь Международного женского дня. Его провело общество культурного просвещения. Выступил социалист Митрофан Артемов, будущий предгубисполкома. Он говорил о тяжелом труде портных в мастерской Комарова, фирма которого одевала дам высокого круга.

1923 – в магазине И.Р. Комарова был найден большой клад ценностей.

1925 – в селе Кузьмищево Тарусского района родился Анатолий Павлович Живов. В мае 1943 он добровольцем ушел на фронт и уже посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный им вовремя боя за город Тернополь. А.П. Живов закрыл своим телом амбразуру противника.

1943 – территория Износковского района освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

1963 – в Тарусе, на основе коллекционного дара Николая Ракицкого на общественных началах была открыта народная галерея.

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