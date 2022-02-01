В Калуге стартовал проект «Клиника года - 2022»

Уникальный проект «Комсомольской правды - Калуга» продолжается в новом формате!

Ежегодно мы определяем лучшие медицинские учреждения города в рамках нашего проекта «Клиника года». Но в этом году мы решили немного поменять формат. Если ранее мы предлагали вам выбрать клинику в каждой номинации из предварительно составленного списка, то теперь вы сами решаете, какую клинику в какую номинацию предложить.

Мало того, мы серьезно поработали над списком номинаций и постарались охватить им все области современной медицины, а также включили в список номинаций голосование за лучшего врача.

Все что вам нужно, это заполнить небольшую анкету о себе на этой странице и вписать в поле номинации те клиники, которые вы считаете достойными звания «Клиника года».

Конечно же, необязательно заполнять все номинации, предлагайте только те клиники, в качестве услуг которых вы убедились на личном опыте. Ну и, конечно же, не забывайте высказать свои респекты конкретным врачам!

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