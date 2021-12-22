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Калужанка Дарья Старцева выиграла конкурс «Супермодель России»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2021 10:30 2 891
Калужанка Дарья Старцева выиграла конкурс «Супермодель России»

Дарья Старцева из Калужской области выиграла суперфинал конкурса Supermodel Russia 2021. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло в Москве в Петровском путевом дворце.

Победительниц выбирали в двух категориях по итогам выполненных заданий, индивидуального собеседования и того, как девушки преподносят себя в социальных сетях.

Дарья Старцева победила в категории «Мисс». В призерах также Валерия Ермолаева из Перми и Кристина Кураленок из Костромы.

Дарья Старцева родом из Малоярославца. В ноябре ей исполнилось 19 лет. Сейчас девушка учится в Москве в ГИТИСе.

Дарья Старцева.

В категории «Миссис» победила София Чунарева из Перми. Второе и третье место заняли Наталья Ежова из Краснодара и Румия Салахова из Пермского края.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2021 10:30 2 891
Тэги: общество
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