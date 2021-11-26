Владислав Шапша осмотрел стройплощадку кампуса бауманского университета

В четверг, 25 ноября, в Калуге губернатор Владислав Шапша и исполняющий обязанности ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин провели рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Как мы уже рассказывали, строительство ведется в районе деревни Пучково.

Сейчас уровень технической готовности составляет более 50%. Об этом на совещании сообщил генеральный директор ООО «Теплосфера» Сергей Никонов. На стройке трудится 350 рабочих. Работы должны завершиться к концу 2023 года.

По мнению Владислава Шапши и Михаила Гордина, будущий кампус может стать одним из лучших в стране.

На совещании обсуждался вопрос прокладки дороги-дублера и подведения газа к местной котельной. Также рассматривались сроки подключения объектов к ливневой канализации.

Шапша поручил Дмитрию Денисову содействовать решению данных вопросов.

- Чтобы у нас все работы были синхронно выполнены до ввода в эксплуатацию, - сказал губернатор. Он также напомнил, что необходимо заблаговременно задуматься о приобретении современного учебного оборудования.

Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов также отметил:

- Мы были первые, кто решился на такой проект, а в этом году, по поручению Президента РФ, началась работа по созданию до 2030 года в России сети кампусов мирового уровня. На 2022-2024 годы в федеральном бюджете на строительство восьми студенческих городков предусмотрено около 60 миллиардов рублей. Уверен, что наш кампус станет ориентиром для всех остальных.

Сейчас в калужском филиале МГТУ обучается 2283 студента и 40 аспирантов.

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