В Калуге открылся первый Региональный телемедицинский центр

В пятницу, 3 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША побывал в открывшемся на днях Региональном телемедицинском центре. Его сопровождали министр здравоохранения региона Константин Пахоменко и министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, который в эти дни находится в нашей области с целью обмена опытом в рамках соглашения о сотрудничестве между нашими регионами в медицинской сфере.

Целью создания центра является организация дистанционной консультативной медицинской помощи жителям региона. Здесь уже работают 10 операторов и несколько врачей-консультантов. Они способны принимать и обрабатывать до двух тысяч звонков в день. С 30 августа дистанционную консультативную помощь получили более полутора тысяч человек.

Пока центр ориентирован только на пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, однако уже в ближайшее время здесь планируют осуществлять динамическое наблюдение за онкологическими больными, пациентами с сердечно-сосудистой и рядом других патологий.

Исполняющая обязанности главного врача Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера, на базе которого организован телемедицинский центр, Анна Чернова рассказала Владиславу Шапше о том, как происходит взаимодействие специалистов центра с пациентами, которые находятся на амбулаторном лечении. Врачи обеспечивают для них проведение ежедневных консультаций с применением телемедицинских технологий и передают данные о состоянии здоровья граждан в региональную медицинскую информационную систему.

При этом Анна Чернова отметила, что постепенно возможности центра расширяются, и пациенты сами при необходимости смогут связываться с медицинскими работниками для консультации, позвонив по телефону 122 или записавшись через сайт Госуслуг. Помимо этого в перспективе возможности телемедицинского центра будут использоваться для проведения профилактической работы с населением.

Владислав Шапша положительно оценил условия, созданные в Региональном телемедицинском центре для оказания помощи жителям области и выразил уверенность в том, что она будет эффективной:

- В очень сжатый временной период реализовали этот проект. В условиях, когда нагрузка на врачей возрастает, когда реагировать нужно быстро, это хороший пример организации работы.