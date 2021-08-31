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Первый фестиваль уличной еды пройдет в Калуге с 3 по 5 сентября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.08.2021 12:05 2 1143
Первый фестиваль уличной еды пройдет в Калуге с 3 по 5 сентября

С 3 по 5 сентября в Гостином дворе в Калуге пройдет фестиваль уличной еды Kaluga Street Food. Мероприятие приурочено к 650-летию города.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 20 рестораторов из Калуги, Калининграда, Миасса, Москвы и Владивостока.

- Калужские шеф-повара разработали специальные блюда и десерты, которые на фестивале можно попробовать впервые, - рассказал генеральный директор «Агентства развития бизнеса» Стефан Перевалов. - По нашей рекомендации, многие работали с местными производителями. Основная цель мероприятия – продвижение сбыта продукции калужских предпринимателей, развитие событийного туризма и привлечение туристического потока в регион.

В рамках фестиваля в Гостином дворе будут показывать кино и мультфильмы. Также запланированs выступления тульских кавер-групп Kamenskikh Band и «Пряник Band».

Полная программа фестиваля уличной еды в Калуге 3-5 сентября 2021 года.

Полная программа фестиваля уличной еды в Калуге 3-5 сентября 2021 года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.08.2021 12:05 2 1143
Тэги: общество
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