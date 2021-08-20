Шапшу удивила библиотека в Перемышле

В четверг, 19 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках своей рабочей поездки в Перемышль побывал в детском саду, школе и библиотеке.

На улице Гагарина губернатор посетил открытое в марте этого года седьмое здание детского сада «Радуга» на 75 мест. Сейчас его посещают 67 детей, из которых 18 малыши до трех лет.

Также Владислав Шапша проверил готовность к новому учебному году одного из трех старейших в области средних общеобразовательных учреждений. Школа районного центра начала работу в 1785 году. Сейчас здесь обучаются около 560 детей. Их педагоги принимают участие в реализации региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Точка роста».

Итоги реализации мероприятий национального проекта «Культура» были продемонстрированы на примере Центральной районной библиотеки. В 2020 году она стала победителем конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках федеральной программы «Культурная среда». Участие в ней позволило организовать современное библиотечное пространство, создать условия для пользователей с ограниченными возможностями, приобрести новые книги и периодику, получить возможность бесплатного доступа к мобильным библиотекам ЛитРес и НЭБ.

Владислав Шапша лично проверил удобство данных ресурсов для посетителей. Губернатор оставил запись в книге почетных гостей района: «Удивительная по форме и по содержанию библиотека с использованием самых современных технологий и традиционного книжного фонда. Но главное, конечно, радушное и творческое отношение сотрудников к гостям и своему делу».