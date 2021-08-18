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Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию

Опубликовано: 18.08.2021 10:00 0 48
Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию

В России нужно провести кредитную амнистию и запретить деятельность микрофинансовых организаций. Такого мнения придерживается Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.

По подсчетам экспертов, сегодня россияне задолжали микрофинансовым организациям 171 миллиард рублей.  Сергей Миронов уточнил, что эта цифра растёт с каждым днём, потому что доходы людей падают и находятся ниже уровня 2013 года.

«Мы предлагаем Госдуме раз и навсегда запретить микрокредитование. Это решит полпроблемы. Граждане перестанут брать кабальные кредиты под космические проценты. Но главное – нужно повышать доходы граждан, –  написал Сергей Миронов на своей странице в социальной сети.  – У нас даже появилось новое понятие – «кредитный суицид». Граждане, имущество которых забрали за долги, или замученные угрозами коллекторов, кончают жизнь самоубийством»

По словам руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Калужской области Александра Бычкова, ситуация с кредитами граждан стала усугубляться после 2010 года, когда в стране разрешили деятельность микрофинасовых организаций.  Он также отметил, что партия с момента основания настаивает на запрете микрокредитования.

Чтобы снять «микрофинансовую петлю с шеи» россиян, считает Сергей Миронов, необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда:  «МРОТ должен быть 50-60 тысяч рублей. На эти деньги можно жить и не думать, как бы «перехватить» до зарплаты».

Отметим,  сейчас сумма МРОТ разнится по стране. В среднем по России минимальная зарплата равняется 12 792 рублям. В Калуге этот показатель остановился на уровне в 12 130 рублей.

 

Опубликовано: 18.08.2021 10:00 0 48
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