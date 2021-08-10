Депутат Заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов выступил против слияния школ

В партии «Новые люди» считают, что оптимизировать надо региональный бюджет, а не школы.

Депутат Заксобрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов встретился с жителями города Юхнов. Горожане рассказали о волнующих их проблемах, одна из них - слияние двух школ из разных районов. В СОШ №1 оставили учиться только младшие классы, а средние и старшие перевели в СОШ №2.

Администрация объясняет это тем, что в одной школе был недобор и так удобнее для распределения бюджета. А вот для родителей такая оптимизация совсем не удобна. Детям приходится несколько километров шагать вдоль опасной трассы. А как родителям водить детей в школу, если в семье несколько детей разного возраста?

Автобус есть, но рейсы очень редки. Делать дополнительные рейсы администрация не планирует - нет средств в городском бюджете. Родители школьников уже собирали подписи против слияния школ, но слияние произошло. Недовольны не только родители, но и учителя.



На встрече рассказали о дефиците кадров в медицинских учреждениях Юхнова. Лечиться приходится ездить в соседние города, что не всем доступно и небезопасно.

Дмитрий Зубов уверен: нехватка денег на социальные проекты, школы и медучреждения – это результат неправильного распределения финансирования.



- Сегодня большая часть налогов поступает в федеральный центр. Из-за этого регионам не хватает денег на социальные сферы. В партии «Новые люди» считают: нужно изменить принцип формирования регионального бюджета. Если оставлять больше денег на местах, местные власти смогут модернизировать школы, найти средства на привлечение медработников. Надо оптимизировать не школы и фельдшерско-акушерские пункты, а бюджеты! - заявил Зубов.

