Владислав Шапша побывал с рабочей поездкой в Хвастовичском районе

В субботу, 7 августа, состоялась рабочая поездка губернатора Калужской области Владислава Шапши в Хвастовичский район.

В селе Колодяссы глава региона побывал в модульном фельдшерско-акушерском пункте. Здание ФАПа было установлено в декабре прошлого года по программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение». ФАП обслуживает жителей трех населенных пунктов, в которых проживают около 200 человек. По словам местного фельдшера Ольги Труфмановой, план по диспансеризации пожилых людей выполнен. В настоящее время идет вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Ольга Труфманова обратилась к главе региона с просьбой о выделении ФАПу автомобиля для оперативного оказания медицинской помощи. Губернатор отметил, что меры по решению этого вопроса будут приняты в ближайшее время.

С главой администрации района Сергеем Веденкиным руководитель области обсудил ряд проектов, которые планируется реализовать на территории муниципального образования. Речь в частности шла о перспективах завершения строительства нового молочного комплекса.

В селе Пеневичи Владислав Шапша проконтролировал ход работ по строительству инфраструктуры для перспективной жилищной застройки. Они ведутся с опережением графика в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время к участкам полностью подведены системы водоотведения и водоснабжения. На 42% выполнены мероприятия по электроснабжению территории. Началась подготовка к расчистке земельного слоя под основание проездов, велосипедных и тротуарных дорожек. Завершить инфраструктурные работы планируется в ноябре текущего года. В перспективе здесь будут возведены 60 малоэтажных домов.

В селе Кудрявец Владислав Шапша посетил грибоводческое производство - ООО «КДЦ Инвест». По словам генерального директора Ильи Воронцова, в настоящее время предприятие выпускает порядка 45 тонн грибов в месяц. В перспективе ассортимент продукции будет расширен. Для контроля за работой системы подачи, охлаждения и увлажнения воздуха используется собственный программный продукт.