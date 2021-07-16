Владислав Шапша потребовал достичь полного охвата пособиями беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках

В пятницу, 16 июля, губернатор Владислав Шапша посетил Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области.

Основная тема встречи - реализация Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина в части предоставления выплат семьям с детьми и женщинам, ожидающим рождения ребенка.

Управляющий отделением Даниил Аганичев познакомил участников встречи с работой профильного отдела, занимающегося в настоящий момент назначением новых президентских выплат.

По информации главы ведомства, с 1 июля начат прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. С 15 июля начался прием заявлений на выплату школьникам в августе 2021 года.

Он отметил, что обязательным условием для приема заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет является размер дохода семьи, который не должен превышать размера прожиточного минимума на каждого члена семьи - у нас в регионе 11 618 рублей.

Выплата ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет в первые 12 недель беременности будет осуществляться, начиная с 12 недель и до месяца родов. Размер пособия в нашей области составляет 6244 рубля. В Калужской области 1381 женщина уже обратилась в органы Пенсионного фонда за получением пособия (70%).

Право на выплату ежемесячного пособия на детей из неполных семей с 8 до 16 лет включительно имеют семьи, где второй родитель умер или не вписан в свидетельство о рождении, также в эту категорию семья попадает, если родители ребенка разведены и алименты установлены судом. В настоящий момент с заявлением о назначении данной выплаты обратились 7684 родителей (97%). Размер пособия в нашей области составит 5775 руб.

Более 95% всех заявлений поступили через электронные сервисы, что особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции. В данный момент в органах Пенсионного фонда идет активная работа по рассмотрению заявлений, в первую очередь по направлению межведомственных запросов о подтверждении доходов, имущества и других обстоятельств, влияющих на право и срок выплат. Первые выплаты начнутся в августе.

Единовременную выплату на школьников от 6 до 17 лет включительно на каждого ребенка может получить один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Важно, чтобы ребенку исполнилось 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года, а также он должен иметь гражданство РФ. Заявления автоматически формируются по имеющимся данным, в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы подать заявление, родителю необходимо только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Прием заявлений открыт с 15 июля. Данную выплату получат более 120 тысяч калужских детей. На текущий момент за ней обратилось 22 642 родителя (19 %).

Владислав Шапша выразил уверенность, что с новой волной выплат региональное подразделение справится. Прошлогодний опыт, когда было произведено более 120 тысяч выплат, станет надежной основой для эффективного решения этой задачи.

При этом глава региона акцентировал внимание на важности широкого информирования о полагающихся выплатах их потенциальных получателей, особенно беременных женщин, которые должны встать на учет в первые 12 недель своего нового положения. Он поставил задачу – организовать работу так, чтобы все женщины, имеющие право на эту выплату, смогли ее получить.

Учитывая, что инициатива о выплате беременным, поддержанная Владимиром Путиным, была озвучена на первом Социальном онлайн-форуме «Единой Россией», Владислав Шапша предложил региональному отделению партии подключиться к этой работе.