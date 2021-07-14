«В пик пандемии примерно 20000 работников ушли на дистанционку, это около 800 работодателей»

На сайте «Калужского перекрёстка» состоялась «Прямая линия» с министром труда и социальной защиты Калужской области Павлом КОНОВАЛОВЫМ.

В прямом эфире министр отвечал на вопросы калужан и нашего корреспондента. Многие из них в той или иной мере касались коронавируса, вопросов господдержки.

Сегодня мы публикуем ответы на наиболее животрепещущие из них.

О вакцинации

— Читатели интересуются, почему всех бюджетников заставляют вакцинироваться?

— Я отвечу вам по практике работы в моём ведомстве. И ключевое слово в этом вопросе «почему».

Для тех, кто работает в социальной сфере, основная причина вакцинироваться заключается в том, что специалисты работают с людьми напрямую, а не дистанционно. Работники социальных служб помогают нуждающимся пожилым людям, инвалидам, обслуживают таких людей на дому либо в стационарных учреждениях (в интернатах для пожилых и инвалидов).

Ситуация по работе в социальной сфере в настоящий момент коренным образом отличается от ситуации прошлого года — ​сейчас есть вакцина. В прошлом году акцент был на изоляцию, поэтому 15 учреждений домов-интернатов, где проживает больше 1800 пожилых людей и инвалидов, были изолированы.

Наши специалисты работали в двухсменном режиме. Мы делали это, чтобы сохранить здо­ровье своих подопечных.

Сегодня около 73% проживающих прошли вакцинацию. Да, это не 100%, потому что у людей есть противопоказания, некоторые проживающие ­переболели, что тоже в свою очередь формирует коллективный иммунитет.

Сейчас из 15 учреждений заболевание зафиксировано только в одном. И оно характеризуется более лёгким течением у привитых граждан. Количество тяжёлых случаев гораздо меньше, чем в прошлом году. Госпитализировано 8 человек из 227.

Я считаю, что каждый социальный работник, а особенно тот, кто работает с людьми, должен нести моральную ответственность за то, что делает это, не привившись. Ведь можно заразить и своего подопечного.

Я благодарен коллегам за то, что большинство из них понимает ситуацию и прививается, ​это нужно и это правильно. Проживающие в интернатах относятся к этому исключительно положительно. Их мы начали прививать ещё в феврале текущего года и продолжаем наблюдать: проводим тесты на антитела, особенно в детском доме-интернате в Полотняном Заводе, потому что после прошлого года антитела должны были сформироваться, ​многие дети уже переболели.

— Много ли было отказов от вакцинации по противопоказаниям в ваших учреждениях?

— По противопоказаниям отказов немного, около 20%. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

— И снова вопрос от читателя на тему принуждения к вакцинации. Почему министерство труда и защиты допускает ситуацию с прямыми угрозами работникам и руководителям предприятий за отказ вакцинироваться?

— В этом вопросе нам очень важно знать конкретную ситуацию: если поступает анонимный звонок и мы даже не знаем, с какого предприятия, как можно на него отреагировать, понять ситуацию и принять какие-то меры? А с конкретной ситуацией можно разобраться.

Если нарушаются трудовые права работника, ​этого допустить нельзя. Здесь принимает меры трудинспекция. К коллегам из трудинспекции подключаются наши специалисты, зачастую мы вместе с ними рассматриваем различные случаи, при наличии достаточных оснований доводим дело до суда.

В настоящее время в связи с проведением вакцинации работодателям даны соответствующие рекомендации.

О безработице и удалёнке

— 2020 год был сложным для всех. Как отреагировал на это рынок труда, выросла ли безработица? Какие действия предпринимались в этой ситуации?

— Пик безработицы пришёлся на август 2020 года. Число безработных выросло более чем в 5 раз. Цифра пугающая, но на самом деле число безработных всегда фиксировалось небольшое: порядка 3–4 тысяч. Уровень безработицы сам по себе невысокий. Было зарегистрировано более 12 000 человек, это 2,6% населения. Сейчас мы возвращаемся к допандемическим значениям — ​0,6%, или 3400 человек.

Был предпринят ряд мер в период пандемии. Велась большая работа по уведомлению: предувольнительные консультации, информирование по востребованным профессиям и повышению квалификации. Задействовали ряд мер по общественным работам: привлечение на временные работы с последующим трудоустройством. Кроме этого, ввели отдельную меру — ​поддержку самозанятых, когда мы возмещали суммы, которые они платили за квартал. Мы продолжаем заниматься этим и по сей день.

Работа службы занятости хорошо показала себя на дистанционке: она и служба соцзащиты ушли на удалёнку сразу, в июле, чтобы минимизировать общение с гражданами.

Порядка 20 000 граждан работали на удалёнке в пиковый период. Сам удалённый режим претерпел серьёзные нормативные изменения, которые нашли своё отражение в Трудовом кодексе Российской Федерации. Поскольку ситуация с коронавирусом снова обострилась, то введение дистанционного режима работы актуально и рекомендовано работодателям. В настоящее время мы рассматриваем перевод на дистанционную работу наших бухгалтеров и кадровиков.

— Сколько предприятий ушло на удалёнку? Много ли тех, кто не собирается уходить?

— Примерно 800 работодателей. Относительно всего работающего населения это небольшой процент, но я думаю, что фактический процент намного выше, потому что некоторые работодатели на самом деле перевели работников на удалённый режим, но не заявили об этом официально. Я считаю, что это перспективный режим работы для работодателя. В отношении тех работников, кто в соответствии с должностным функционалом могут работать дистанционно, работодатели скорее всего сохранят дистанционку.

О профессиях будущего

— Какие профессии востребованы сейчас и какие — ​в будущем? На кого учиться молодым людям?

— Сейчас осуществляется массовая подготовка по таким профессиям, как повар, парикмахер, предприниматель малого и среднего бизнеса, специалист по кадрам, тракторист и сварщик, это ​те специальности, которые, действительно, востребованы на рынке труда.

Если мы говорим о перспективе, о работе с молодёжью, то хорошим источником является атлас новых профессий Калужской области, он был разработан с привлечением наших коллег из Сколково.

Это руководство, ориентир на будущую работу вызвало живой интерес у школьников. Вместе с коллегами из министерства образования, вместе с Уполномоченным по правам ребёнка мы перио­дически проводим стримы (видеоконференции. — ​Прим. ред.) среди школьников. В последний раз в таком формате мероприятия приняло участие 200 человек, были живые вопросы, ребята интересовались будущим рынка труда, задавали вопросы по атласу новых профессий.

С уверенностью скажу, что атлас новых профессий Калужской области — ​это пособие для молодого человека, который выбирает свой профессиональный путь.

В сети посмотреть его можно по ссылке: kaluga.atlas100.ru

— Расскажите о переобучении. Какие профессии уходят в прошлое и становятся менее востребованными, а какие набирают большую популярность?

— Отмечу, что для рынка труда Калужской области традиционно в приоритетном порядке сегодня требуются овощеводы, литейщики, транспортировщики, токари, операторы технологических установок и другие специалисты технических направлений подготовки.

Менее востребованными становятся те рабочие места, по которым сотрудники испытывали проблемы в пандемию: ​это кассиры, бухгалтеры, специалисты и менеджеры, те, кто в первую очередь были переведены на дистанционный режим, попали под сокращение, то есть это работники сферы обслуживания.

О выплатах и льготах

— Какие выплаты могут получить калужане от президента?

— Только в 2020 году мы выплатили пособие на детей от трёх до семи лет примерно на 27 000 человек, это 21 000 семей, получивших выплату в размере половины прожиточного минимума, порядка полутора миллиардов рублей.

Если говорить о нововведениях, то в текущем году их три, и все они по линии Пенсионного фонда, а не соцзащиты. Это ежемесячная выплата беременным женщинам и неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет. Подать заявление можно на портале Госуслуг с 1 июля. Сейчас подано уже около 4000 заявлений, которые находятся в обработке.

С 15 июля можно подать заявление на единовременную выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет.

Несмотря на демографический спад, по прошлому году мы зафиксировали стабилизацию и даже небольшой прирост числа рождений.

— Читатели спрашивают, почему задерживают льготы в Перемышльском районе.

— Важно уточнить, какие именно льготы. Скорее всего, имеется в виду или компенсация за ЖКУ, или детские пособия. Обычно задержек не бывает, нужно смотреть каждый конкретный случай.

О походах в Центр занятости

— Читатель интересуется, почему подать заявление на признание безработным можно дистанционно, но по факту приходится идти в Центр занятости? С чем это связано?

— Запрос документов осуществляет Центр занятости населения посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с Временными правилами регистрации граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если не получены необходимые сведения, Центр занятости вправе запросить через личный кабинет или иным способом документы, подтверждающие информацию, указанную в заявлении в электронной форме.

При наличии сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, которые являются подходящими для граждан, Центры занятости по телефону или по электронной почте уведомляют о необходимости посещения Центра по предварительной записи для предложения ему подходящей работы и выдачи направлений.