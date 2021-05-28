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Забавы детские и не очень: чем развлечь себя в выходные

Опубликовано: 28.05.2021 14:30 2 577
Забавы детские и не очень: чем развлечь себя в выходные

Продолжаем наш традиционный обзор самых интересных культурно-развлекательных событий грядущих выходных. И сегодня о том, чем развлечь себя в последний уикенд весны 29-30 мая.

Любители поучаствовать в мордобое или посмотреть на него, смогут сделать это приняв участие в процессе или созерцании его на фестивале боевых искусств, который пройдет в субботу спорткомплексе в Анненках.

Начало в 12:00, а подробности о мероприятии – в нашей афише 

 

Любители экзотического искусства могут потешить себя визитом на выставку исчезающих картин. Она открылась еще вчера в Калужском музее изобразительных искусств.

Подробности – на странице выставки «Мир ультрафиолета» 

А в кинотеатре «Центральный» состоится фестиваль духовых оркестров. Он начнется в 12:00 в субботу.

Подрбонее – по ссылке 

Любителям ярких красок и шаров праздник устроят в эту субботу на Кубяка. 

Там в честь дня защиты детей стартует фестиваль красок и волшебных шаров.

Подробности – в нашей афише 

В центральном парке культуры и отдыха в эту субботу запахнет Русью. Тут стартует фестиваль исторической реконструкции «Живая история». 

Когда можно будет метать, колоть, стрелять, узнаете из афиши по ссылке: Фестиваль исторической реконструкции 

А в ИКЦ в субботу стартует еще одно мероприятие в честь дня защиты детей. Там начнется фестиваль «KALUGA. DETI. FEST» 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 28.05.2021 14:30 2 577
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