Смотрите, кто пришёл: у Козельска новый прокурор

Во вторник, 20 августа, прокуратура Калужской области сообщила о новом назначении. Прокурором Козельского района стал старший советник юстиции Виталий Хрипунов. Приказ о назначении подписал генпрокурор РФ.

Согласно биографической справке, представленной на сайте прокуратуры региона, Виталий Владимирович родился в 1982 году в Пятигорске. В 2004 году окончил Саратовский военный институт внутренних войск МВД России.

В органах прокуратуры пришел в 2004 году на должность помощника прокурора Ленинского района Саратова, затем замещал должности прокурора отдела Южной транспортной прокуратуры, прокурора отдела Управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

До назначения на новую должность, работал прокурором Жиздринского района.