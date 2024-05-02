В Калужской области пропали две лошади

В редакцию обратился хозяин лошадей.

Они пропали в деревне Горбенки Дзержинского района.

- Если вы видели их, позвоните нам, мы будем очень благодарны! Нашедшему вознаграждение, - написал хозяин животных.

Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру: 89206183751