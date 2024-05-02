Калужане снова пожаловались на состояние остановки на улице Пушкина

Ранее мы сообщали о том, что жителей областного центра не устроила покраска остановки на улице Пушкина.

Наша читательница рассказала, что спустя почти месяц остановку не привели в надлежащий вид.

- Грязь и ржавчина до сих пор красуются на крыше остановки. Все металлоконструкции, как обещано, не покрашены, - жалуется калужанка. - Более того, ободранное ограждение остановки - когда-то белого цвета - не покрашено, сломано, висит на соплях. Играющие дети чуть не поранили ноги. Мимо идут толпы приехавших в город туристов. Неужели нельзя хотя бы к майским праздникам центр города привести в порядок?