ВТБ начал возвращать кешбэк рублями

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С 1 мая ВТБ полностью перезапустил программу лояльности и перешел на начисления кешбэка рублями. В 2024 году банк увеличил инвестиции в развитие программы в 1,8 раза к прошлому году. Сегодня к ней подключены 15,7 млн клиентов ВТБ, к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – 35 млн человек.



Теперь кешбэк за покупки по картам ВТБ начисляется в рублях, а не в мультибонусах. Клиентам доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%, а также увеличенное вознаграждение до 50% за покупки у партнеров программы.



С 26 числа каждого месяца клиенты ВТБ могут самостоятельно определять категории для начисления вознаграждения, их список обновляется ежемесячно. Кешбэк будет поступать на счет до 10 числа следующего месяца. Прогноз начислений за покупки можно отслеживать в ВТБ Онлайн в приложении. Лимит на объем вознаграждения в месяц по «Карте для жизни» составляет 3 000 рублей, по карте «Привилегия» – 30 000 рублей и по карте Private Banking – 100 000 рублей.



У зарплатных клиентов сохраняется возможность выбрать дополнительную категорию. С 1 мая по 31 июля клиентам, получающим в банке пенсию, кешбэк в категории «аптеки» будет начисляться автоматически, даже если они не выберут категории для вознаграждения. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ. Максимальный кешбэк смогут получить участники «Семейного банка», так как начисления по выбранным категориям распространяются и на транзакции по дополнительным картам.



Все накопленные до обновления программы мультибонусы клиенты банка смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.



«Для банка программа лояльности – возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и их близкими, которые доверяют банку решение широкого пула финансовых вопросов. В условиях «борьбы кешбэков» преимущество у гибкой программы, которая адаптируется под предпочтения клиента и дает дополнительные привилегии тем, кто выбирает банк как основной – например, получает зарплату или пенсию в банке, хранит средства на счетах и вкладах, совершает ежедневные транзакции. В рамках обновления программы лояльности ВТБ мы предлагаем индивидуальный подход для всех наших клиентов и значительно упрощаем пользовательский путь благодаря переходу на начисление кешбэка в рублях вместо бонусов. Перезапуск программы станет одним из ключевых факторов роста нашей клиентской базы до 35 млн человек и утроения их транзакционной активности», – заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.



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