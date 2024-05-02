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14 поддельных купюр нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 11:05 0 214
14 поддельных купюр нашли в Калужской области

Их обнаружили за первые три месяца 2024 года, сообщили 2 мая в региональном отделении Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры в 2000 рублей – шесть раз. В пяти случаях обнаружены ненастоящие 5000 рублей. Три раза подделывали купюры в 1000 рублей.

Также за этот период найдены две десятирублевые монеты с признаками подделки, а также фальшивые 50 долларов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 11:05 0 214
Тэги: общество
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