14 поддельных купюр нашли в Калужской области

Их обнаружили за первые три месяца 2024 года, сообщили 2 мая в региональном отделении Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры в 2000 рублей – шесть раз. В пяти случаях обнаружены ненастоящие 5000 рублей. Три раза подделывали купюры в 1000 рублей.

Также за этот период найдены две десятирублевые монеты с признаками подделки, а также фальшивые 50 долларов.