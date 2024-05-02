В Калужской области 81 человек пострадал от укусов клещей

Столько калужан обратилось к врачам с 22 по 28 апреля, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.

Больше всего случаев было в областной столице – 38. В Обнинске пострадали восемь жителей.

Также клещи кусали людей в Кировском, Козельском, Людиновском, Ферзиковском, Бабынинском, Барятинском, Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Хвастовичском и Юхновском районах.

В 18,8% случаев клещи были заражены боррелиозом.