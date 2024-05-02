Кто-то захотел не пускать содомитов в деревню Крутицы Калужской области

К нам обратилась читательница с просьбой сообщить о проблеме, которая изрядно насторожила и напугала местных жителей.

- 29 апреля на въезде в деревню появился щит со странным содержанием, - рассказала она.

Судя по словам женщины, на магазине, который открылся в прошлом году, также висит табличка «Содомитам вход в магазин запрещён».