Худшую дорогу Калужской области приводят в порядок

Об этом рассказал глава администрации Думиничского района Сергей Булыгин.

Ранее мы рассказывали о жалобах на дорогу между селом Брынь и деревней Хлудневский карьер.

Булыгин лично посетил данный участок.

- Работники приводят дорогу в порядок - устраняют колейность, подсыпают щебень и уплотняют катком.

Кроме того, 2 мая к работе на проблемном участке приступят также специалисты-дорожники, - отметил глава администрации. - Они будут грейдировать и профилировать дорожное полотно.