Несовершеннолетний за рулем: в Калуге ребенок все утро рассекает по дорогам на квадроцикле

В редакцию обратились жители Правобережья и сообщили, что сегодня в первой половине дня несовершеннолетний за рулем квадроцикла катается по улицам Георгия Димитрова и Богородецкой.

- Что делает ребенок на дороге? - возмущаются местные жители.