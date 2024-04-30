Жители Калужской области просят президента достроить им школу

В редакцию обратились жители села Лопатино Тарусского района.
Они сообщили, что более трех лет их дети ждут обещанной школы.
Отчаявшись, люди записали видеообращение к президенту.
- Уважаемый президент! Жители села Лопатино хотят быть услышанныыми! 16 декабря 2021 года в селе Лопатино власти и подрядчик заключили контракт на строительство школы на 250 мест стоимостью 380 млн рублей. Срок выполнения работ не позднее декабря 2022 года. Но подрядчик не выполнил условия договора. Все это время дети ездят в школу в Тарусу за 20 километров от дома. На наши обращения мы получаем отписки, что строительство школы на особом контроле. 16 октября 2023 года губернатор опубликовал пост, где поставил задачу запустить школу к 1 марта 2024 года. Но и на 1 мая 2024 года школа не построена. За последние полгода мы не видели ни одного рабочего на стройке.
Наши дети более трех лет не могут посещать секции, кружки, получать допобразование. Дети лопатинской школы лишены детства. Владимир Владимирович, помогите достроить нашу школу!
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