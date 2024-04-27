Юрий Моисеев поздравил работников скорой помощи

В России День работника скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля. В 1898 году в этот день приказом Московского обер-полицмейстера Д. Ф. Трепова в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Официально праздник был учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и связанной с этим нагрузкой на работников неотложной помощи.

- Работник скорой медицинской помощи – уникальная профессия, её представители спасают жизни и здоровье людей, порой делают невозможное и совершают настоящие чудеса. От лица всех калужан благодарю вас, вы заслуживаете огромной признательности и уважения, низкий вам поклон! Желаю вам здоровья, успехов, благополучия, мира, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! – обратился к виновникам торжества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Медикам были вручены почётные грамоты, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.