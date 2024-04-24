Калужским школьникам вручили паспорта в музее космонавтики

Документы вручали замминистра цифрового развития Владислав Сорокин, директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калуге Любовь Первова.

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