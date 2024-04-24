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Калужским школьникам вручили паспорта в музее космонавтики

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2024 10:10 0 125
Калужским школьникам вручили паспорта в музее космонавтики

Акция была организована МФЦ Калужской области, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Первые паспорта получили 20 учеников калужских школ.

Документы вручали замминистра цифрового развития Владислав Сорокин, директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калуге Любовь Первова.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2024 10:10 0 125
Тэги: калужская область
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